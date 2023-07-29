Ataşehir TEM Otoyolu'nda Kamyonet Kazası

ATAŞEHİR Tem Otoyolu'nda şoförünün hakimiyetini kaybettiği kamyonet, başka bir kamyonete çarptı. Yan yatarak sürüklenen kamyonet bariyerlere çarparak durabilirken, aracın içinde sıkışan sürücü, itfaiyenin 1 saat süren çalışması sonucunda kurtarıldı. Tem Otoyolu'nda kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Ataşehir TEM Otoyolu Ankara istikameti Küçükbakkalköy sapağında meydana geldi. İddiaya göre Emre Tutkaç'ın kullandığı 34 CMC 794 plakalı kamyonet, Hüsnü Andaç'ın kullandığı 21 AN 110 plakalı kamyonete çarptı. Kazanın etkisiyle 34 CMC 794 plakalı kamyonet yan yatarak sürüklenmeye başladı. Kamyonet bariyerlere çarparak durabilirken, şoför Emre Tutkaç araç içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından şoför Emre Tutkaç sıkıştığı yerden çıkarılabildi. Yaralı şoför ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Çamlıca gişeler istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Ekiplerin olay yerinden ayrılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.Kamyonet sürücüsü Hüsnü Andaç "Yolu şaşırdı herhalde, bana çarptıktan sonra yan yatıp sürüklendi. Bariyerlere çarptı, sonra durdu" dedi.