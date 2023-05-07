Ataşehir TEM Otoyolu'nda inatlaşma trafikte tehlikeli anlara neden oldu

Ataşehir TEM Otoyolu'nda bir otomobil sürücüsü ile motosikletlinin inatlaşması trafikte tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. Olay cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

ATAŞEHİR Tem Otoyolu'nda bir otomobil sürücüsü ile motosikletlinin yaşadığı inatlaşma bir başka sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Sürücülerin inatlaşması trafikte tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu.

Olay öğle saatlerinde Ataşehir TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü otomobille bir süre aynı şeritte gitti. Aracın sürücüsü motosiklete çarpmamak için manevra yaptı.Motosiklet sürücüsü bir süre sonra otomobilin önüne geçerek fren yaptı. Otomobilin sürücüsü ise motosikletliye çarpmamak için frene bastı. Bir süre emniyet şeridinde ilerleyen otomobil sürücüsü ise, motosikletlinin önüne geçerek frene bastı. Uzun süre birbirlerine yol vermeyen sürücüler TEM Otoyolu'ndaki diğer araç ve sürücülerin de hayatlarını tehlikeye attı. Motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsünün trafikteki görüntüleri başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.