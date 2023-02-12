Ataşehir'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı Güncel Haberler İstanbul Ataşehir'de TEM Otoyolu bağlantısında duran bir otomobile, servis minibüsü ve bir otomobilin çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. İstanbul Ataşehir'de TEM Otoyolu bağlantısında duran bir otomobile, servis minibüsü ve bir otomobilin çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. TEM Otoyolu'nun Çamlıca Bağlantısı, Ankara istikametinde iddiaya göre duraksayan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 H 7138 plakalı otomobile, 34 LOF 982 servis minibüsü ile 34 DDG 886 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 41 H 7138 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Otomobilde bulunan 2 kişi araç içinde sıkıştı. Servis minibüsü ve otomobilde bulunan 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 41 H 7138 plakalı otomobilde sıkışan ve ismi öğrenilemeyen 2 ağır yaralıyı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğunun yaşandığı yolda, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Güncel Kaynak: AA / Şükrü Gündüz TEM Otoyolu Ataşehir Çamlıca Güncel Haberler

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