Ataşehir'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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İstanbul Ataşehir'de TEM Otoyolu bağlantısında duran bir otomobile, servis minibüsü ve bir otomobilin çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
İstanbul Ataşehir'de TEM Otoyolu bağlantısında duran bir otomobile, servis minibüsü ve bir otomobilin çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu'nun Çamlıca Bağlantısı, Ankara istikametinde iddiaya göre duraksayan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 H 7138 plakalı otomobile, 34 LOF 982 servis minibüsü ile 34 DDG 886 plakalı otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan 41 H 7138 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Otomobilde bulunan 2 kişi araç içinde sıkıştı. Servis minibüsü ve otomobilde bulunan 2 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, 41 H 7138 plakalı otomobilde sıkışan ve ismi öğrenilemeyen 2 ağır yaralıyı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğunun yaşandığı yolda, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.