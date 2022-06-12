Ataşehir'deki trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı - Haberler

İstanbul Ataşehir'deki trafik kazası neticesinde "taksirle öldürme" olayına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, dün meydana gelen trafik kazasında "taksirle öldürme" olayıyla ilgili 2 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Trafik kazasını yapan kişinin adli kontrolle serbest bırakıldığı, olaya sebebiyet veren yabancı uyruklu bir kişinin ise tutuklandığı ifade edilen açıklamada, daha sonra bölgede yapılan çalışmalarda olayla ilgili olduğu değerlendirilen kişilerin güvenlik görevlilerince yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, bu kişilerin işlem yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği vurgulandı.