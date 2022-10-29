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Ataşehir'deki silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

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Ataşehir'deki silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul Ataşehir'de Azerbaycan uyruklu Elnur Qasımov'un hayatını kaybettiği silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul Ataşehir'de Azerbaycan uyruklu Elnur Qasımov'un hayatını kaybettiği silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Örnek Mahallesi Ercüment Batanay Caddesi'nde 19 Ekim'de arkadaşlarıyla yürüyen Azerbaycan uyruklu Elnur Qasımov, bir otomobilden şüpheli ya da şüphelilerce açılan ateş sonucu yaralandı.

Zanlıların bulunduğu araç olay yerinden uzaklaştı, Qasımov arkadaşları tarafından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Saldırının ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

Bu arada, saldırı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, arkadaşlarıyla yürüyen Qasımov'un silahla vurularak yere düşmesi, ateş açılan otomobilin olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Azerbaycan Ataşehir Güncel Haberler

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