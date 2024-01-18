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Ataşehir'deki İnşaat Alanında Konteyner Yangını

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İstanbul Ataşehir'de bir inşaat alanında ofis olarak kullanılan konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 4 konteyner kullanılamaz hale geldi ve bir itfaiye eri yaralandı. Soğutma çalışmaları sırasında işçiler arasında çıkan kavga ise polislerce yatıştırıldı.

İstanbul Ataşehir'de bir inşaat alanında ofis olarak kullanılan konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenişehir Mahallesi Barajyolu Caddesi'ndeki bir inşaatın şantiyesinde ofis olarak kullanılan konteynerlerde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatte söndürülen yangında 4 konteyner kullanılamaz hale geldi.

Bir itfaiye eri yangına müdahale ederken elinden yaralandı.

Soğutma çalışmaları sırasında işçiler arasında çıkan kavga ise polislerce yatıştırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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