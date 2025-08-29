Ataşehir'deki Diş Kliniğinde Oksijen Tüpü Patladı: 2 Yaralı

Ataşehir'de bir diş kliniğinde meydana gelen oksijen tüpü patlamasında 2 kişi yaralanırken, paniğe kapılan bir diğer çalışan baygınlık geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ATAŞEHİR'de özel bir diş kliniğinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. Paniğe kapılan bir çalışan ise baygınlık geçirdi.

Olay saat 16.00 sıralarında Yenisahra Mahallesi Sütçü Yolu Caddesi'nde bulunan özel bir diş kliniğinde meydana geldi. Klinik içerisindeki oksijen tüpü, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde 2 kişininyaralandığı tespit edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olayda paniğe kapılarak baygınlık geçiren 1 kişiye olay yerinde ayakta müdahale edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
