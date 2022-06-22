Ataşehir'deki 3 milyonluk gasp; 6 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 43 yıla kadar hapis istemi

ATAŞEHİR'de SAS Holding yöneticilerinden Sibel Koçan'ın geçen yıl haziran ayında öldürülmesine ilişkin 12 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede SAS Holding yatırımcılarından üç şüphelinin eylemi planladığı öne sürülürken, 6 şüphelinin ağırlaştırılmış müebbet ile 43 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 41 sayfalık iddianamede 15 Haziran 2021'de Sibel Koçan'ın Mehmet Aksu'yla birlikte otomobiliyle Ataşehir'deki SAS Holding'in önüne geldiği anlatıldı. Koçan'ın otomobilinin bagajını kaldırdığı sırada, yüzleri maskeli iki kişinin başka bir otomobille yanlarına yaklaştıkları ve bagajdaki bavulu almaya çalıştığı ifade edildi. Taraflar arasında arbede çıktığı belirtilen iddianamede, şüpheli şahsın önce havaya ateş ettiği, Koçan'ın bavulu bırakmamaya çalıştığı ve bunun üzerine şüphelilerden birinin Sibel Koçan, Mehmet Aksu ve olaya müdahale etmek için gelen Aydın Mert'e ateş ettiği vurgulandı. Başından vurulan Sibel Koçan'ın hayatını kaybettiği kaydedilen iddianamede, şüphelilerin bavulu yanlarına aldığı, yanlarına alamayarak bıraktığı 2 adet valiz içerisinde 7 milyon lira nakit paranın olduğunun tespit edildiği belirtildi.

FAZLA MÜŞTERİ GETİRENE DAHA FAZLA ÖDEME YAPILIYORDU

YATIRIMCILAR SUÇU PLANLADI

KAÇARKEN PLAKAYI DEĞİŞTİRDİLER

YURT DIŞINA KAÇMAYI PLANLAMIŞLAR

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 43'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

5'i tutuklu 12 şüpheli önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Demirören Haber Ajansı / Güncel