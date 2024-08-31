Üye Girişi
Haberler

Ataşehir'de Yol Vermeme Tartışması Kanlı Bitti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir'de bir otomobil sürücüsü, yol verme nedeniyle tartıştığı hafif ticari araç sürücüsüne beyzbol sopasıyla saldırdı. Kavgada hafif ticari araç sürücüsü koluna darbe aldı. Olay cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ATAŞEHİR'de bir otomobil sürücüsü, yol verme nedeniyle tartıştığı hafif ticari araç sürücüsüne beyzbol sopasıyla saldırdı. Çevredekilerin ayırmaya çalıştığı kavgada hafif ticari araç sürücüsü koluna darbe aldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Yeditepe Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Aracından inen otomobil sürücüsü bagajdan aldığı beyzbol sopasıyla diğer sürücüye saldırmaya çalıştı. Kavgayı gören vatandaşlar müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı. Kolundan darbe alan hafif ticari araç sürücüsü rapor alarak beyzbol sopalı sürücüden şikayetçi oldu. Yaşanan kavga hafif ticari araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cep Telefonu Ataşehir 3-sayfa trafik Kavga Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı

CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı

 Devlet hastanesinin acil servisine silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı

Devlet hastanesinin acil servisine silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye gösterdiği nezaket tebrik törenine damga vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye gösterdiği nezaket tebrik törenine damga vurdu
Yayla evinde katliam yapan şahsın ilk ifadesi! 3 kişiyi öldürüp nasıl yaktığını anlattı

Yayla evinde katliam yapan şahsın ilk ifadesi! 3 kişiyi öldürüp nasıl yaktığını anlattı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
31 Ağustos Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Akşehir, Ilgın elektrik kesintisi 31 Ağustos Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Muratpaşa, Kumluca, Aksu elektrik kesintisi 31 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehitkamil, Araban, Yavuzeli elektrik kesintisi listesi 31 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Turgutlu, Alaşehir, Kırkağaç elektrik kesintisi 31 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Foça, Karabağlar, Bayraklı elektrik kesintisi 31 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Esenyurt, Şişli, Bağcılar elektrik kesintisi 31 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 31 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi Rüyada askerde olduğunu görmek Rüyada yumurta toplamak ne anlama gelir? Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Alanya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title