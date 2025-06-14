Ataşehir'de Yol Verme Tartışması Kaza ile Sonuçlandı

Ataşehir'de yol verme nedeniyle tartıştıkları sürücünün aracını durduran karı koca, otomobilin camını yumruklayarak saldırdı. Kaçmak isteyen otomobil sürücüsü, paniğe kapılarak arkasında bekleyen minibüse çarptı.

Olay, öğle saatlerinde İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte yol verme meselesi nedeniyle bir çift ile başka bir sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çift araçtan inerek diğer sürücünün otomobiline yöneldi. Kadın ve erkek, sürücüye sözlü ve fiziki müdahalede bulundu. Kendini kurtarmak isteyen sürücü, ani manevrayla aracını hareket ettirdi. Bu sırada arkada bekleyen bir minibüse çarpan araçta maddi hasar meydana geldi. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.