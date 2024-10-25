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Ataşehir'de Yol Verme Tartışması Kavgaya Dönüştü

Ataşehir'de Yol Verme Tartışması Kavgaya Dönüştü
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Ataşehir'de iki sürücü arasındaki yol verme tartışması, bir otomobilin camına vurma ile sonuçlandı. Olay, diğer sürücülerin müdahalesiyle sona erdi ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

ATAŞEHİR'de otomobil sürücüsüyle, hafif ticari araç sürücüsü arasındaki yol verme tartışması çıktı. Sürücülerden biri otomobilinden inerek hafif ticari aracın camına vurdu. İki sürücü arasındaki tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saat 17.00 sıralarında Kayışdağı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hafif ticari araçla seyir halinde olan Furkan E. ile 34 KCZ 178 plakalı otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Furkan E., diğer sürücünün kendisine küfrettiğini öne sürerek 34 KCZ 178 plakalı aracın önünü kesmeye çalıştı. Otomobil sürücüsü ise hafif ticari aracın geçişine engel olmak için bir süre yolun ortasından ilerledi. Daha sonra sürücü ışıklarda otomobilinden inerek Furkan E.'nin hafif ticari aracına doğru yöneldi ve defalarca camına vurarak inmesini istedi. Aracından inmeyen Furkan E. ise 'küfretmedim' diyerek karşılık verdi. Diğer sürücülerin müdahalesiyle kavga kısa sürede son buldu. Furkan E. olay yerinden ayrıldı. İki sürücü arasında yaşanan yol verme kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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