ATAŞEHİR'DE YOL VERME KAVGASI KAMERADA
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ATAŞEHİR'de sokak ortasında iki sürücü arasındaki yol verme nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Olay geçtiğimiz gün Yenisahra Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Sürücülerin yakınlarının da dahil olduğu tartışma büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekiler kavgayı ayırmakta zorlanırken, bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel