Ataşehir'de yayaya çarparak yaralayan aracın sürücüsü yakalandı - Haberler

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Ataşehir'de yayaya çarparak yaralayan aracın sürücüsü yakalandı

AA - Uğur İslamoğlu - Güncel
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Ataşehir'de yayaya çarparak yaralayan aracın sürücüsü yakalandı

İstanbul Ataşehir'de yolun karşısına geçmek isteyen yayaya aracıyla çarparak yaralanmasına neden olan sürücü gözaltına alındı.

İstanbul Ataşehir'de yolun karşısına geçmek isteyen yayaya aracıyla çarparak yaralanmasına neden olan sürücü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi Dudullu Caddesi'nde seyreden bir otomobil, trafik ışıklarının bulunduğu noktada yaya olarak karşıya geçmek isteyen 17 yaşındaki K.Ç'ye çarptıktan sonra kaçtı.

K.Ç, yaralanırken, kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çok sayıda güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kaçan aracın sürücüsünün Ç.Y. (27) olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan ve kaza sırasında alkollü olduğu belirlenen Ç.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

AA / Uğur İslamoğlu - Güncel

Yenişehir, Otomobil, Ataşehir, Güncel, Haberler

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