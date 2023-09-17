Ataşehir'de Yasa Dışı Silah Ticareti Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Ataşehir'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Ataşehir'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede yasa dışı silah ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerin takibe aldığı bazı ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda C.C. ve Ö.R. gözaltına alındı.

Adreslerde, 6 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, 146 fişek, 6 şarjör, 5 şarjör yayı ve şarjör uzatma aparatı, namlu, silah imalatında kullanılan taşlama makinesi, elektronik zımpara ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Polis ekipleri, takibe aldıkları 2 ruhsatsız silah karşılığında 11 bin 260 liraya anlaşma sağladıkları S.Y. ile B.M'yi buluşma yerine geldikleri sırada gözaltına aldı. Zanlıların adreslerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden C.C, Ö.R. ve S.Y. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.