Ataşehir'de yarın su kesintisi yaşanacak
İstanbul'da, Ataşehir'in bazı mahallelerinde yarın 10.00 ila 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, Dudullu-İnönü şebeke hattında bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek. Yenişehir Mahallesi'nin tamamına, Atatürk, Mevlana ve Küçükbakkalköy mahallelerinin ise bir kısmına su verilemeyecek.
İstanbul'da, şebeke hattındaki bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ataşehir'in bazı mahallelerinde yarın 10.00 ila 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.
İski'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir'deki Dudullu-İnönü şebeke hattında bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek.
Çalışma nedeniyle Yenişehir Mahallesi'nin tamamına, Atatürk, Mevlana ve Küçükbakkalköy mahallelerinin ise bir kısmına yarın saat 10.00 ila 18.00 arasında su verilemeyecek.