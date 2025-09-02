Ataşehir'de Yangın Kamyona Sıçradı

ATAŞEHİR'de otluk alanda çıkan yangın, park halindeki bir kamyona sıçradı. Alev alev yanan kamyon itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kamyon hurdaya döndü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi 28. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan bir inşaattaki kaynak çalışması sırasında çıkan kıvılcımlar, inşaatın yanındaki otluk alanda yangına sebep oldu. Kısa sürede büyüyen alevler, park halindeki kamyona sıçradı. Kamyonun yandığını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Bir iş makinasıyla da yangını söndürmek için müdahale edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Kamyon kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.