Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba'ya gücünüz yetmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a bir tepki daha
Belediyelere sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza kesilecek

Belediyelere sahipsiz köpek başına kesilecek! Rakam da az buz değil
Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçime katılmama kararı aldı

Mansur Yavaş gemileri yaktı
Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti

Futbolda deprem yaratan maçın ardından ilk istifa

Ataşehir'de Yangın Faciası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir'de bir apartmanda çıkan yangında 46 yaşındaki Özbekistan uyruklu Bahar Koçkarova hayatını kaybetti. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Ataşehir'de, bir apartmanın 4. katında çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Yenisahra Mahallesi Akyıldız Sokak'ta bir binanın 4. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Daireye giren ekipler, bedensel engelli olduğu öğrenilen Özbekistan uyruklu Bahar Koçkarova'nın (46) hayatını kaybettiğini belirledi.

Koçkarova'nın cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
img

Maçın tatil edilmesine neden olan penaltı kararı doğru mu?
img

40 yıllık tekstil devi iflastan son anda kurtuldu
img

Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu

Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu
Türk dizisinde iğrenç sahne! Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu

Türk dizisinde iğrenç sahne
Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı

Kocasının yasak aşkını anbean kaydetti, başına gelmeyen kalmadı
İnci Taneleri oyuncusundan Konuşanlar'da skandal itiraf: Kuzenimin eşi benden hoşlanıyor

İnci Taneleri oyuncusundan skandal itiraf: O anlar yayından kaldırıldı
AKOM saat verdi: İstanbul'da bu kez göz gözü görmeyecek

AKOM saat verdi! İstanbul'da bu kez göz gözü görmeyecek
Gündeme damga vuran maçın VAR hakemi kendi ülkesini de karıştırdı

Gündeme damga vuran maçın VAR hakemi kendi ülkesini de karıştırdı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.