Ataşehir'de Yangın: 3'ü Çocuk 11 Kişi Kurtarıldı

Ataşehir'deki 5 katlı bir binada çıkan yangında mahsur kalan 3'ü çocuk 11 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın nedeniyle oluşan duman kısa sürede binayı sardı. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlar hastanede tedavi altına alındı.

Ataşehir'de 5 katlı bir binada çıkan yangında mahsur kalan 3'ü çocuk 11 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Barbaros Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki 5 katlı bir binanın elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan duman kısa sürede binayı sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, binada mahsur kalan 3'ü çocuk 11 kişi itfaiye merdiveni aracılığıyla kurtarıldı. Mahsur kalanlar korku ve panik yaşadı.

Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Bazı vatandaşlar da hastanede tedavi altına alındı.

Binadaki vatandaşların dışarı çıkarılmasının ardından duman tahliyesi yapıldı.

Kurtarılan Gülçin Aygen, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay anına ilişkin, "Çok kötüydü. İlk başta çok kötü bir sesle geldi. Ben deprem oldu zannettim." ifadelerini kullandı.

Bir arkadaşının elektriğin kesildiğini söylediğini aktaran Aygen, oturduğu dairenin dumanla dolduğunu, koridora çıkamadığını, bu yüzden balkona çıkarak kurtarılmayı beklediğini kaydetti.