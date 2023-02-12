İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE YAKITI BİTTİĞİ İÇİN DURAN OTOMOBİLE İKİ ARAÇ ÇARPTI 4 YARALI

ATAŞEHİR TEM bağlantı yolunda seyir halindeyken yakıtı biten otomobil yol ortasında durdu. Bu sırada arkadan gelen başka bir otomobil ile servis minibüsü duran otomobile çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Çamlıca bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 41 H 7138 plakalı otomobil seyir halindeyken yakıtı bittiği için aniden durdu. Bu sırada arkadan gelen 34 LOF 982 plakalı servis minibüsü ile 34 DDG 886 plakalı otomobil aniden duran otomobile çarptı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi araç içerisinde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan 2 kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan toplam 4 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.