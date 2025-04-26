Ataşehir'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 6 Bin 710 Hap Ele Geçirildi

ATAŞEHİR'de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin adresine operasyon düzenlendi. Özel Harekat ekiplerinin katıldığı operasyonda, 6 bin 710 uyuşturucu hap ve 4 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgede uyuşturucu ve silah ticaretine yönelik çalışma başlattı. Bir süre teknik ve fiziki takip yapan ekipler, 22 Nisan sabah saatlerinde Yenisahra Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde ticaretindeki iletişimi sağladığı belirlenen O.D. (41), beraberindeki O.K. (32), H.B.G. (23) ve Y.A. (21) Özel Harekat desteğiyle yakalanarak gözaltına alındı.

6 BİN 710 ADET UYUŞTURUCU HAP

Şüphelilerin sorgulamalarında 'kasten öldürmeye teşebbüs' başta olmak üzere 18 suç kaydı olduğu öğrenildi. Adreste yapılan aramada, beyaz kutular içerisinde 6 bin 710 uyuşturucu hap, 7 mermi, 4 ruhsatsız tabanca ve 2 bin 960 lira nakit para ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.K. serbest bırakılırken, Y.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüpheli O.D.ve H.B.G. ise 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.