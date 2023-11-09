Ataşehir'de Uyuşturucu Madde İmalatı Yapılan Adrese Operasyon

Ataşehir'de yapılan polis operasyonunda, çatı katında gizli bir bölmede uyuşturucu madde ekilen saksılar bulundu. Operasyonda bir şüpheli yakalandı ve adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ataşehir'de uyuşturucu operasyonu: Uyuşturucu saksılarını kümes ile gizlemişler

İSTANBUL - Ataşehir'de uyuşturucu madde imalatı yapılan adrese polis operasyon düzenledi. Binanın çatı katında yapılan aramalarda, kuş kümesleri ile kapatılan gizli bir bölmede uyuşturucu madde ekilen saksılar bulundu.

Ataşehir'de Mevlana Mahallesinde bir ikamet adresinde uyuşturucu madde imalatı yapıldığının belirlenmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 24 Ekim Salı günü adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda F.G. isimli şahıs yakalandı. Şüpheli şahsa yönelik yapılan sorgulamada çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Şahsın ikamet ettiği apartmanın çatı katı incelendiğinde kuş yetiştiriciliği için çok sayıda kümes ve çeşitli kuş türlerine rastlandı.

Uyuşturucu saksılarını kümesler ile gizlemişler

İncelemelerin devamında kümeslerle gizlenmiş bir bölme olduğu belirlendi. Gizli bölgede yapılan aramalarda ise 10 kök saksılara ekili halde toplamda 900 gr. mariuhana, 4 kilo 400 gr. uyuşturucu madde ekiminde kullanılan kimyasal madde ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, 25 Ekim tarihinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.