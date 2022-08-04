ATAŞEHİR'DE ÜCRETİNİ VERMEDİĞİ TAKSİ ŞOFÖRÜNÜ DARBETTİ - Haberler

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ATAŞEHİR'DE ÜCRETİNİ VERMEDİĞİ TAKSİ ŞOFÖRÜNÜ DARBETTİ

ATAŞEHİR'DE ÜCRETİNİ VERMEDİĞİ TAKSİ ŞOFÖRÜNÜ DARBETTİ

ATAŞEHİR'de dün akşam saatlerinde bindiği taksi parasını ödemeyen bir kişi, kendisini bekleyen taksi şoförünü darbetti.

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ATAŞEHİR'de dün akşam saatlerinde bindiği taksi parasını ödemeyen bir kişi, kendisini bekleyen taksi şoförünü darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, dün saat 21.30 sıralarında İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taksiye binen O.Ç isimli bir kişi, gideceği yere geldikten sonra eve çıkıp para getireceğini söyleyerek taksiden indi. Bir binaya girme numarası yapan şüpheli taksi şoförünün kendisini beklediğini gördü. Bunun üzerine gelen şüpheli, taksiciyi darbedip, kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel

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