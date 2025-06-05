Ataşehir'de Trafikte Tartışma Kavga ile Sonuçlandı

Ataşehir'de Trafikte Tartışma Kavga ile Sonuçlandı
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Ataşehir'de iki sürücü arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kadın da yaralandı. Olay, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, - ATAŞEHİR'de trafikte yol verme nedeniyle tartışan 2 sürücünün yumruklu kavgası, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay saat 12.00 sıralarında Ataşehir İçerenköy mahallesi D-100 Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. İki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak isteyen bir kadın da yumrukların hedefi olarak yere düştü. Taraflar çevredekilerin müdahalesi ile ayrıldı. Yaşanan kavga, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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