Ataşehir'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

ATAŞEHİR'de trafik ışıklarından karşıya geçmeye çalışan Zeki Çağlayan'a hafriyat kamyonu çarptı. Kaza sonucu Zeki Çağlayan olay yerinde hayatını kaybederken, kamyon şoförü emniyete götürüldü.

Olay, saat 16.00 sıralarında Örnek Mahallesi Fehmi Tokay Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Zeki Çağlayan 34 DA 2298 plakalı hafif ticari aracını kaldırıma park ettikten sonra trafik ışıklarından yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada sürücü Hamit Bayram idaresindeki 34 GDP 347 plakalı hafriyat kamyonuyla Göztepe yönüne dönmeye çalışırken Zeki Çağlayan'a çarptı. Olay yerine trafik polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu Zeki Çağlayan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis bölgeyi ve caddeyi emniyet şeridiyle kapatarak önlem aldı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Çağlayan'ın cenazesi ambulansla morga sevk edildi.

Polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı, kamyon şoförü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.