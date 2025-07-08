Ataşehir'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Ataşehir'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Ataşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, refüj üzerindeki ağaca çarptı. Kaza sonucu 4 kişi yaralandı ve olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

ATAŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, refüj üzerindeki araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza saat 13.20 sıralarında Barbaros Mahallesi 216. Bulvar üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, refüj üzerindeki ağaca çarptı. Kazanın etkisiyle ağaç yola devrilirken, cip ise yolun karşı yönüne savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde yaralandıkları belirlenen 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerce cipin ağaca çarparak savrulduğu ve ağacın devrildiği anlar yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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