Ataşehir'de Trafik Kavgası: Sürücüler Yumrukla Saldırdı

Olay, öğle saatlerinde İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki otomobil sürücüsü arasında yol nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Birbirlerine yumrukla saldıran sürücülerin kavgasını yoldan geçen kişiler ayırdı. Yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.