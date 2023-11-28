ATAŞEHİR'DE TOPTANCILAR İLE MARKET ÇALIŞANLARININ TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA

ATAŞEHİR'DE bir markete malzeme getiren toptancılar ile market çalışanları arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Malzemelerin konulacağı yer konusunda başlayan tekmeli yumruklu Kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay Örnek Mahallesi Şehit Cahar Dudayev Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre toptancı, araçtan indirdiği malzemeleri tek tek içeri koymaya başladı. Bu sırada market çalışanlarından biri toptancıyı "Niye oraya koyuyorsun onların yeri burası değil" diyerek uyardı. Çalışanın uyarısına rağmen toptancı markete getirdiği malzemeleri yine aynı yere bıraktı. Bunun üzerine toptancı ile market çalışanları arasında sözlü tartışma yaşandı. Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma büyümeden sona erdi. Marketten ayrılarak evine giden toptancı bir süre sonra çocuklarını da yanına alarak markete geri geldi.

AĞACA SARILARAK KURTULMAYA ÇALIŞTI

Çalışanlar ile markete gelen toptancılar arasındaki tartışma tekmeli yumuruklu kavgaya dönüştü. Markete gelenler, yere yatırdıkları bir çalışanı peş peşe yumruklamaya başladı. Market çalışanı ağaca sarılarak tekme ve yumruklardan kurtulmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Kavgayı görenler tarafları ayırmakta zorlandı. Market çalışanları ile toptancılar arasında yaşanan tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüerde market çalışanları ile toptancıların tekmeli yumruklu kavgası sırasında, çevredekilerin kavgayı ayırmaya çalıştığı da görülüyor.