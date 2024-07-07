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Ataşehir'de TEM Otoyolu'nda cipte yangın çıktı

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Ataşehir'de TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir cipte çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda cip kullanılamaz hale geldi.

Ataşehir, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki cipte yangın çıktı. Alev alev yanan cip itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu Çamlıca gişeler mevkisi, İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 UU 0953 plakalı cipin motor kısmında, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören sürücü aracını emniyet şeridine çekerek yangın tüpleri ile müdahale etti, ancak yangını söndürmekte başarılı olamadı.

Yangını gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan cipe müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri TEM Otoyolu'nda trafik akışını keserek güvenlik önlemi aldı. Kullanılamaz hale gelen cip, çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ataşehir İtfaiye Olay İstanbul Trafik Yaşam Güncel Haberler

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