Ataşehir'de tek kolu olmayan okul servisi şoförüne ceza kesildi, araç trafikten men edildi - Haberler

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Ataşehir'de tek kolu olmayan okul servisi şoförüne ceza kesildi, araç trafikten men edildi

AA - Alptekin Soykan - Güncel
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Ataşehir'de tek kolu olmayan okul servisi şoförüne ceza kesildi, araç trafikten men edildi

İstanbul Ataşehir'de tek kolu olmayan servis sürücüsü hakkında cezai işlem uygulandı, araç trafikten men edildi.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - İstanbul Ataşehir'de tek kolu olmayan servis sürücüsü hakkında cezai işlem uygulandı, araç trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mobil Okul Timleri tarafından Ataşehir'de servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Küçükbakkalköy Mahallesi'ndeki okulun önünde gerçekleştirilen denetimde durdurulan servisin şoförü L.G'nin sağ kolunun olmadığı tespit edildi.

Evrakı inceleyen polis ekipleri, aracı trafikten men ederken sürücü L.G. hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun "Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları aracı sürmeleri"yle ilgili maddeden işlem yaptı.

Sürücü hakkında ayrıca servis aracıyla "belediyeden alınan izin ruhsatında belirtilen faaliyetin konusu dışında yolcu taşımak"tan da cezai işlem uygulandı.

AA / Alptekin Soykan - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ataşehir, İstanbul, Tragger, Güncel, Haberler

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