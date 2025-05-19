Ataşehir'de Tehlikeli Şerit Değiştiren Taksi Sürücüsüne Ceza

Ataşehir'de, tehlikeli şekilde şerit değiştirerek trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen taksi sürücüne 5 bin 146 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Kuzey Yol istikametinde tehlikeli şekilde şerit değiştirerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren taksi sürücüsüne ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kimlik bilgilerini belirlediği E.L. isimli sürücüyü kullandığı araç ile yakaladı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "tehlikeli şerit değiştirme", "hız sınırının altında sürmek veya duraklamak", "saygısızca araç kullanmak" ve "emniyet kemeri kullanmamak" maddelerinden toplamda 5 bin 146 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca, sürücü hakkında "ulaşım araçlarını kişinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.