ATAŞEHİR'DE TAMİRDEKİ ARAÇLARIN PARÇALARINI ÇALMAK İÇİN SÖKERKEN YAKALANDILAR

ESNAFTAN 2 ŞÜPHELİYE MEYDAN DAYAĞI KAMERADA

Cengiz ÇOBANİSTANBUL,(DHA)

ATAŞEHİR'de tamir için bekletilen araçların parçalarını çalmak için sökmeye çalıştıkları ileri sürülen 3 kişiden 2'si, esnaf tarafından yakalanarak darbedildikten sonra polise teslim edildi. Esnaftan şüphelilere meydan dayağı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Bostancı Sanayii Sitesi Huzur Hoca Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dükkan önünde tamir için bekleyen araçların parçalarının 3 kişi tarafından söküldüğü görüldü.

İşletme sahipleri 3 şüpheliden 2'sini yakaladı. Esnaf, meydan dayağı attığı 2 şüpheliyi haber verilmesi üzerine gelen polis ekiplerine teslim etti. Şüphelilerin yakalanarak darbedildikleri anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

POLİS ARKADAŞLAR GELENE KADAR ŞÜPHELİLER MİSAFİRİMİZ OLDU

Şüphelileri yakalayan Hacı Er, Karşı otoparka araçları koyuyoruz. Burada çalışırken şüphelilerin arabalara girdiğini gördük. Suçüstü yakaladım. Hırsızlık malzemeleri de vardı üzerlerinde. Direksiyon airbaglerini çalıyorlar. Gereğini yaparak polislere teslim ettik. Bu adamlar burada hırsızlık yaptıkları ürünleri başka yerlerde satıyorlar. Biz bu kişilerden şikayetçiyiz. Çok fazla zararımız var. Ben usta olmama rağmen bir aracı bu kadar hızlı sürede parçalayamıyorum o da ayrı bir olay dedi.

Kardeşi Oğuzhan Er de, Bizim kullanamadığımız malzemeler var üzerlerinde. İşi biliyorlar. Parçayı çizmeden çıkarıp, buradaki esnafa dağıtıyorlar. Gündüz vakti kapıyı sökmüşler, airbag çalmışlar. Şikayetçiyiz hepsinden. Ellerim ne hale geldi, bunları yakalayacağız diye. Polis arkadaşlar gelene kadar misafirimiz oldu. Bu misafirliğin üzerine yine hırsızlık yaparlarsa takdir onların diye konuştu.