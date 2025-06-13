Ataşehir'de Tahta ve Plastik Malzemeler Yanarak Yangın Çıkardı

Leyla YILDIZ/İSTANBUL, -ATAŞEHİR'de iş yeri ile bina arasında istiflenen tahta ve plastik malzemeler henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi 13. Sokak'ta çıktı. Sokaktaki iş yeri ile bitişiğindeki bina arasında kalan boş arazi de istiflenen tahta ve plastik malzemeler henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Gökyüzünü kaplayan dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevlerin iş yerine ve binaya sıçraması engellendi. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.