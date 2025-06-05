Ataşehir'de Sürücüler Arasında Yumruklu Kavga

Ataşehir'de Sürücüler Arasında Yumruklu Kavga
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Ataşehir'de iki sürücünün bir trafikteki tartışmanın ardından yumruk yumruğa kavuştukları anlar, motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Olayda bir sürücü, hamile eşinin yanında diğerine hakaret ederek darbetti. Taraflar, çevredekilerin müdahalesi ile ayrıldı.

Ataşehir'de iki sürücünün araçlarından inip yumruk yumruğa kavga etmesi, motosikletlinin kask kamerasınca kaydedildi.

Kayışdağı Caddesi'nde araçlarıyla arka arkaya seyreden iki sürücü, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Aracından inen kişi, yanında hamile eşi bulunan sürücüyü hakaret edip tehditler savurarak darbetti.

Darbedilen sürücü de aracından inerek kavga etti. Bu sırada olaya müdahale eden motosikletli sürücü, tarafları "ehliyetlerine el konulacağını" belirterek sakinleştirmeye çalıştı.

Yumruk yumruğa kavga eden iki sürücü, daha sonra çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı.

Kavga, motosikletlinin kask kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
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