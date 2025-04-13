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Ataşehir'de Su Borusu Patladı, Caddede Metrelerce Yükseldi

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Ataşehir'de İSKİ'ye ait bir su borusunun patlaması sonucu suyun metrelerce yükseğe fışkırması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, İçerenköy Mahallesi Karslı Ahmet Caddesi'nde meydana geldi.

Ataşehir'de İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine ( İski ) ait borunun patlaması nedeniyle suyun metrelerce yükselmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İçerenköy Mahallesi Karslı Ahmet Caddesi'nde ana isale hattındaki su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Metrelerce yükseğe fışkıran su, caddeye aktı.

Bölgeye sevk edilen İSKİ görevlileri suyu kesmek için çalışma yaptı.

Suyun fışkırması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
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