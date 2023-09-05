ATAŞEHİR'DE SPOR SALONUNDA BAŞLAYAN YANGIN 3 BİNAYA SIÇRADI

İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA - ATAŞEHİR'de bir spor salonunda çıkan yangın bitişikteki 3 binaya sıçradı.

Ataşehir'de bir spor salonunda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen alevler bitişikteki 3 binaya sıçradı. Olay yerine çok sayıra itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.