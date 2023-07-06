Ataşehir'de sokakta bir kadına saldıran köpeğin sahibi tutuklandı

Polis ekipleri, dün akşam Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki Adalet Sitesi'nden çıkan A.K. adlı kadına saldırarak yaralayan köpeğin sahibini bulmak için çalışma yaptı. Köpeğin A.A. adlı kişiye ait olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı. Çeşitli olaylardan çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından 'taksirle yaralama' suçundan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden yaralı A.K'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı, sağ gözündeki görme kaybı nedeniyle ameliyat edildiği öğrenildi. Adliyeye getirilen şüpheli A.A, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikteki ifadesinde olay sırasında orada olmadığını ve olayda bir dahlinin bulunmadığını belirten A.A, köpeğin sahibi olmadığını öne sürdü. Nöbetçi hakimlik, şüphelinin üzerine atılı olan suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunması nedeniyle tutuklanmasına hükmetti. Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki Adalet Sitesi'nden çıkan A.K, adlı kadın, dün, saat 15.45 sıralarında bir köpeğin saldırısına uğramıştı. Vatandaşlarca kurtarılan ve başı ile boynundan yaralanan kadın, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Köpek ise barınağa götürülmek üzere belediye ekiplerince muhafaza altına alınmıştı.