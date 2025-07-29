Ataşehir'de Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Ataşehir'de bir iş yerine kapalı olduğu sırada silahlı saldırı düzenleyen iki şüpheli, güvenlik kameralarının kaydettiği olayın ardından tutuklandı. İş yeri sahibinin haraç vermemesi nedeniyle gerçekleşen olayla ilgili güvenlik güçleri durumu araştırıyor.

İstanbul Ataşehir'de, bir iş yerine kapalı olduğu gece saatlerinde silahla ateş edip bunu videoya kaydeden 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 28 Haziran'da Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerine gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin çalışma yapıldı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, yürüyerek iş yerinin önüne gelen 2 kişiden birinin silahla ateş ettiğini, diğerinin ise bunu videoya çektiğini belirledi.

İş yeri sahibi A.E. ise alınan beyanında, farklı tarihlerde yabancı bir numaradan "sana 15 milyon lira ceza kestim" diye tehdit mesajları aldığını ifade etti.

Kimlikleri belirlenen şüphelilerden B.B. (17) 7 Temmuz'da İstanbul'da gözaltına alınırken, Y.Ü.N. (26) de Van'da yakalandı.

Şüpheli Y.Ü.N'nin 13'ü hırsızlık olmak üzere 22 suç kaydı bulunduğu anlaşıldı.

Kurşunlama olayının, iş yerinin sahibinin haraç vermemesi üzerine gerçekleştiği öğrenildi.

Şüpheli B.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, Y.Ü.N. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Van'da alınan ifadesinin ardından tutuklandı.

Silahlı saldırı anı, güvenlik kamerası ve şüphelinin çektiği videoyla kaydedildi. Görüntülerde yüzleri kapalı 2 şüphelinin iş yerinin önüne yürüyerek gelmesi, bir şüphelinin ateş etmesi, diğerinin ise video kaydı alması yer aldı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
Galatasaray'ın yıldızı takım arkadaşlarını dolduruşa getirdi! Ortalık fena karıştı

Galatasaray'ın yıldızı takım arkadaşlarını dolduruşa getirdi! Ortalık fena karıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miras kavgası aileyi birbirine düşürdü! Baba evlat katili oldu

Miras kavgası aileyi birbirine düşürdü! Baba evlat katili oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.