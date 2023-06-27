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Ataşehir'de Silahlı Çatışma: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Ataşehir'de Silahlı Çatışma: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Ataşehir'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmaya bir polis memuru müdahale etti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

p>Gamze ŞİMŞEK - İSTANBUL ( DHA)- ATAŞEHİR'DE iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmaya o sırada olay yerinden geçen bir polis memuru müdahale etmeye çalıştı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay saat 00.00 sıralarında Ataşehir İnönü Mahallesi Yurtsever Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre aralarında husumet bulunan 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı. Taraflar bir süre birbirlerine ateş etti. Bu sırada olay yerinden geçen bir polis memuru müdahale etti. Bölgeye destek polisi ekibi istendi. Kısa sürede olay yerine gelen Ataşehir Asayiş Büro ekipleri şüpheli 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, olay yerinden kaçan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Sokak bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmada yerde çok sayıda boş kovan buldu. Olayda yaralı ve can kaybı olmadığı öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ataşehir Güncel Haberler

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