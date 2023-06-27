Ataşehir'de silahlı çatışma: 2 gözaltı

Olay saat 00.00 sıralarında Ataşehir İnönü Mahallesi Yurtsever Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre aralarında husumet bulunan 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı. Taraflar bir süre birbirlerine ateş etti. Bu sırada olay yerinden geçen bir polis memuru müdahale etti. Bölgeye destek polisi ekibi istendi. Kısa sürede olay yerine gelen Ataşehir Asayiş Büro ekipleri şüpheli 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, olay yerinden kaçan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Sokak bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri bölgede yaptığı çalışmada yerde çok sayıda boş kovan buldu. Olayda yaralı ve can kaybı olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel