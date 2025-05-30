Ataşehir'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Çamlıca Bağlantı Yolu'nda ilerleyen bir otomobil bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücü, aracı yol kenarına park ederek yardım çağrısında bulundu. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, araçta büyük çapta hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle aksayan trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Ataşehir'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çamlıca Bağlantı Yolu'nda ilerleyen 34 MMC 653 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle alev aldı.
Sürücü, aracı yol kenarına park ederek itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
Polis yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Otomobilde büyük çapta hasar oluştu.
Yangın dolayısıyla bir süre aksayan trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.