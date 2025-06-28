Ataşehir'de Sanayi Sitesinde Yangın: Şüpheli Kişi İnceleniyor

Ataşehir'de Sanayi Sitesinde Yangın: Şüpheli Kişi İnceleniyor
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İçerenköy Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesinde hurda araçların bulunduğu alanda çıkan yangın, park halindeki diğer araçlara sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, güvenlik kameraları yangından önce bir şüpheliyi tespit etti.

ATAŞEHİR'de sanayi sitesinde hurda ve tamirde olan araçların bulunduğu alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler park halindeki diğer araçlara sıçradı. Yanan araçlara itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yangın, saat 05.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi, Bostancı Sanayi Sitesi'nde hurda araçların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyen alevler, sanayi sitesinde tamir için bekleyen diğer otomobiller ile bitişikte bulunan otelin otoparkındaki araçlara sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araçlara müdahale ederken, çok sayıda araç alevlerden etkilendi.

ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, yangından kısa süre önce kimliği belirsiz şüpheli bir kişinin park halindeki araçların olduğu alana geldiğini ve buradan ayrıldıktan hemen sonra otomobillerin yanmaya başladığını belirledi. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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