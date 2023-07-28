Ataşehir'de Psikolojik Sorunları Olan Şüpheli, Bıçakla Yaraladığı Çocuğu Sonra Kendini Eve Kilitledi

Ataşehir'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi, kavga ettiği bir çocuğu bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı. Polislerin geldiğini gören şüpheli, polis aracına zarar vererek kendisini eve kilitledi. Bıçakla kendisine zarar veren şüpheli Özel Harekat Polisleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, İçerenköy Mahallesi, Kavaklar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen 31 yaşındaki Y. Ö. sokakta kavga ettiği bir kişiyi darp ettikten sonra elindeki bıçakla kendine zarar vermeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Y.Ö. elindeki bıçakla olay yerine gelen polis ekiplerinin aracının lastiğini kesti. Yapılan uyarılara rağmen teslim olmayan Y.Ö. eve kaçtı. Kendisine zarar veren şüphelinin teslim olması için ekipler yaklaşık bir saat ikna etmeye çalıştı. Yapılan tüm çalışmalara rağmen kapıyı açmayan Y.Ö.'nün yakalanması için Özel Harekat ekipleri devreye girdi. Eve giren ekipler Y.Ö.'yü balkonda yakalayarak gözaltına aldı.

İKİ YIL ÖNCE DE KENDİSİNE ZARAR VERMİŞ

Y.O.'nun iki yıl önce de evde babaannesi ve babası varken kapıyı kilitleyerek kendisine bıçakla zarar verdiği ve polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Y.O.'nun komşusu, Gülseren Akça "Akli dengesi bozuktu, birisini dövmüş daha sonra polis aracının lastiğini patlatmış. Babam gelmeden inmem diyordu. Zırhlı araç ve polisler geldi. Balkondan alıp ambulansla götürdüler" dedi.

- İstanbul