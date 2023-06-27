Ataşehir'de Polis ile Şüpheliler Arasında Silahlı Çatışma

Ataşehir'de polis ile bir grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Olayda yaralanan olmazken şüpheliler kaçtı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Olay saat 00.00 sıralarında Ataşehir İnönü Mahallesi Yurtsever Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre sokak ortasında ellerinde silah bulunan şüphelileri, bir polis memuru fark etti. Polis memurunun uyarısına şüpheliler ateş açarak karşılık verince çatışma çıktı.