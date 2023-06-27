Ataşehir'de Polis ile Şüpheliler Arasında Silahlı Çatışma

Ataşehir İnönü Mahallesi'nde polis ile bir grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Şüphelilerin ateş açması sonucu çıkan çatışmada yaralanan olmazken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.