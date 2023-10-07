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Ataşehir'de Polis Aracı Otomobile Çarptı: 2 Yaralı

Ataşehir'de polis ekipleri, 'dur' ihtarına uymayan motosikletteki şüphelileri kovalarken içinde bulundukları araç başka bir otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.