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Ataşehir'de Polis Aracı Otomobile Çarptı: 2 Yaralı

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Ataşehir'de polis ekipleri, 'dur' ihtarına uymayan motosikletteki şüphelileri kovalarken içinde bulundukları araç başka bir otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Ataşehir'de "dur" ihtarına uymayan motosikletteki şüphelileri kovalayan polis ekiplerinin içinde bulunduğu aracın çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ferhatpaşa Mahallesi Seyitnizam Caddesi'nde polis ekipleri "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosikletteki 2 kişiyi kovalamaya başladı.

Kovalamaca sırasında polis ekiplerini taşıyan araç, başka bir otomobile çarptı.

Kazada otomobilde yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayda ekip aracı ile otomobilde hasar oluştu.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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