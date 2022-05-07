Son dakika haber: Ataşehir'de parkta öldürülen kadının ağabeyi: En ağır şekilde ceza almasını istiyorum

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - ATAŞEHİR'de eşi Tuncay Kılıçin tarafından parkta bıçaklanarak öldürülen Sema Kılıçin, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay dün saat 13.00 sıralarında Örnek Mahallesi Şehit Cahar Dudayev Caddesi İsmet İnönü Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre eşiyle bir süredir problem yaşadıkları öğrenilen Sema Kılıçin boşanma işlemleri için adliyeye gitti. Adliye çıkışı eşi Tuncay Kılıçin konuşmak için Sema Kılıçin'i parka çağırdı. Aralarında tartışma çıkınca saldırgan koca yanında getirdiği bıçakla kadını defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan kadın kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan koca olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Sema Kılıçin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tuncay Kılıçin'e çevredekiler saldırdı. Polis saldırganı güçlükle öfkeli kalabalıktan kurtararak zırhlı araca bindirdi. Saldırgan karakola götürülürken, hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel