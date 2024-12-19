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Ataşehir'de Park Yeri Tartışması Kanlı Bitti

Ataşehir'de Park Yeri Tartışması Kanlı Bitti
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Ataşehir'de apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş, park yeri yüzünden tartıştığı terzi Sadık U. tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Olay sonrası Sadık U. gözaltına alındı.

Ataşehir'de apartman yöneticisi park yeri yüzünden tartıştığı terzi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Küçükbakkalköy Mahallesi Fırın Caddesi'nde terzi Sadık U. (68) ile apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş (62) arasında araç park yeri yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Sadık U, Demirtaş'a silahla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Demirtaş, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sadık U. polislerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
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