Ataşehir'de otomobilin kadına çarpma anı kamerada
Ataşehir'de bir otomobil, yol kenarında yürüyen bir kadına çarparak yaralanmasına neden oldu. Kaza, park halindeki bir aracın kamera kaydıyla görüntülendi.
Ataşehir'de bir otomobilin yol kenarında yürüyen kadına çarpması araç içi kamerasınca kaydedildi.
Kayışdağı Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil, önce yol kenarında yürüyen kadına, ardından park halindeki bir araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın yaralandı.
Yaralı kadın sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı ise park halindeki bir aracın kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel