Ataşehir'de Otomobilin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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D100 karayolunda seyreden bir otomobil, İçerenköy mevkisinde bir motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü ise emniyete götürüldü.
Ataşehir'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
D100 karayolunda seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DAY 158 plakalı otomobil, İçerenköy mevkisinde 34 BOH 842 plakalı motosiklete çarptı.
Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle savruldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, yolu trafiğe kapattı.
Sağlık ekipleri, ismi henüz öğrenilemeyen motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.