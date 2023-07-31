Ataşehir'de Otomobilin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

D100 karayolunda seyreden bir otomobil, İçerenköy mevkisinde bir motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü ise emniyete götürüldü.