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Ataşehir'de otomobile ateş açan 3 zanlı adliyeye sevk edildi

Ataşehir'de otomobile ateş açan 3 zanlı adliyeye sevk edildi
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Ataşehir'de bir galerinin önünde park halindeki otomobile ateş açtıkları iddia edilen 3 şüpheli, gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Olay, 19 Ocak'ta meydana geldi ve zanlıların evlerinde ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Ataşehir'de galerinin önünde park halindeki otomobile ateş açtıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 19 Ocak'ta Örnek Mahallesi Kılıçalipaşa Sokak'ta yer alan galeri önünde park halindeki otomobile motosikletle gelen şüpheliler tarafından ateş açıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüpheliler R.Ç. (20), D.Y. (24) ve E.E'yi (21) 30 Ocak'ta gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, fişek ve 2 kask ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, saldırı anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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